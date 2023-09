Minecraft su Xbox Series X|S: la versione per nuova generazione non è ancora sicura

Nei giorni scorsi, una nuova classificazione ESRB ha fatto pensare al prossimo arrivo di Minecraft su Xbox Series X|S, ma Microsoft ha spiegato che tale comparsa "non è indicativa" di un'effettiva versione di nuova generazione in arrivo per il gioco Mojang.

Com'è infatti noto, Minecraft al momento non ha una versione "next gen", funzionando semplicemente in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Essendo presente su un'enorme quantità di piattaforme diverse, è probabile che Minecraft riceva un update specifico anche per Xbox Series X|S e PS5, ma non ci sono ancora annunci ufficiali al riguardo.

La comparsa di un Minecraft per Xbox Series X|S sul catalogo dell'ESRB, ente preposto alla classificazione dei videogiochi in USA per fasce d'età, era stata vista come un indizio chiaro del prossimo arrivo di tale versione, ma potrebbe non essere così.