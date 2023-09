Minecraft: versione nativa per Xbox Series X|S classificata presso l'ESRB USA, è in arrivo?

Ovviamente questo spinge a pensare che una versione nativa per Xbox Series X|S sia alle porte. Non ci sono invece indicazioni per una versione nativa PS5: possibile che Microsoft "blocchi" il gioco in versione PS4/retrocompatibilità per la console di Sony? Per ora è difficile dirlo.

Cosa cambia con la versione "nativa" di Minecraft?

Minecraft include vari pacchetti di contenuti, come quello di Halo

Come tutti saprete, è già possibile giocare su Xbox Series X|S a Minecraft, precisamente grazie alla retrocompatibilità della console e alla versione Xbox One del gioco. Pubblicare però una versione nativa di Minecraft per le console di attuale generazione significherebbe - potenzialmente - che tale versione è in grado di sfruttare al meglio gli hardware più recenti, magari proponendo una grafica migliore oppure semplicemente con tempi di caricamento ottimizzati per gli SSD delle due Xbox Series.

Non sappiamo ovviamente quali migliorie aspettarci e non sappiamo nemmeno se la versione Xbox Series X|S sarà un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Minecraft Xbox One (ma crediamo di sì).

Vi ricordiamo in ogni caso che Minecraft genera più ricavi su Nintendo Switch che su Xbox e PlayStation messe assieme.