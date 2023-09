Sonic Superstar, intervista a Naoto Oshima e Takashi Iizuka

Ottobre sarà un mese caldissimo, l'ennesima conferma di quanto questo 2023 sia stata un'annata incredibile per i videogiochi. Uno degli appuntamenti più interessati è una sfida d'altri tempi che si gioca in una manciata di giorni. Il 17 ottobre infatti è prevista l'uscita di Sonic Superstars, il ritorno al passato del porcospino blu di SEGA. Tre giorni dopo, il 20, uscirà anche il nuovo capitolo 2D di Super Mario Bros., Wonder. Era da un po' che non vedevamo le due mascotte sfidarsi in un testa a testa così diretto, e non possiamo che essere elettrizzati per questo. Alla Gamescom 2023, dopo aver provato di Sonic Superstars, abbiamo intervistato Naoto Oshima, il designer originale del personaggio e che ora con il suo Arzest Studio guida lo sviluppo di Superstars, e Takashi Iizuka, Producer assegnato ai giochi di Sonic nel team dedicato e più in generale VP of Product Development per Sega America. Con loro abbiamo discusso a lungo di Sonic, del segreto che l'ha tenuto sulla cresta dell'onda tutti questi anni, concentrandoci sull'aspetto generazionale della mascotte.

Un pubblico vasto Sonic Superstars è un ponte generazionale Vedere nuove generazioni appassionarsi ai videogiochi suscita in ognuno di noi emozioni diverse e talvolta contrastanti: da una parte osservare nei giovanissimi lo svilupparsi di una passione che noi coltiviamo da anni emoziona, ci riporta indietro nel tempo, anche se qualche volta possono sfuggire gusti e mode contemporanee. Sonic Superstars è sicuramente un ponte generazionale, dove i fan della prima ora si sentiranno a casa e quelli più giovani potranno provare l'esperienza di un gioco classico di Sonic, ma contestualizzato al tempo che viviamo. Per questo nulla è dato per scontato, nemmeno per i veterani. "Come da prassi abbiamo inserito un tutorial esaustivo che spiega come giocare e quali sono le abilità uniche di ogni personaggio" dice Oshima. Un Sonic 2D è un po' come la bicicletta: anche se non ci vai da un po' ti ricordi per forza come si fa. Però quando si è trattato di imparare a conoscere i nuovi poteri degli Smeraldi del Caos in effetti un po' della magia del passato è tornata a bussare alla nostra porta. "Questo aspetto" dicono gli intervistati passandosi la parola l'un l'altro, "era uno di quelli primari identificati in fase di sviluppo. Con Superstars, era essenziale offrire un gioco che potesse piacere a chi ha già giocato ai giochi classici della serie, ma volevamo anche assicurarci che i nuovi giocatori potessero iniziare con questo capitolo, provando la stessa esperienza che i fan più affezionati hanno vissuto ormai trent'anni fa". Il feeling in un prodotto come Sonic è quello che ovviamente fa la differenza, ma anche l'occhio vuole la sua parte, specialmente se stai cercando di conquistare bambini e teenager. Avvicinare un pubblico di giovanissimi ad un'idea di gameplay così classica non è facile, ma l'elemento con cui Arzest pensa di riuscire a fare breccia nel pubblico più piccolo è attraverso l'estetica del gioco.