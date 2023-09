Logitech annuncia il mouse G Pro X Superlight 2 e la tastiera Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Le caratteristiche salienti del G Pro X Superlight 2 includono anche la tecnologia Pro-grade, una durata della batteria fino 95 ore , la compatibilità con PowerPlay, un array di dimensioni maggiori e un frame rate massimo di 25 kilohertz. I piedini del mouse sono in PTFE a zero resistenza per garantire uno scorrimento fluido e reattività senza compromessi.

La tastiera da gaming Logitech G Pro X TKL Lightspeed

La tastiera Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Anche la tastiera Logitech G Pro X TKL Lightspeed è stata progettata grazie all'aiuto di professionisti nell'ambito del gaming competitivo. Il design TKL della tastiera include tasti programmabili, illuminazione RGB con Lightsync, controlli multimediali e del volume dedicati, insieme alle prestazioni della tecnologia wireless Lightspeed di Logitech G. Oltre al dongle in dotazione, è possibile connettersi via Bluetooth o tramite il cavo USB-C to USB-A incluso nella confezione.

La tastiera Pro X TKL è dotata di keycaps dual-shot PBT shine through ideali per far risplendere la retro-illuminazione, il layout standard è compatibile con i keycap di terze parti e i tasti multimediali aggiuntivi consentono un accesso rapido anche durante il grinding. Inoltre, l'assenza del tastierino numerico è soppesata dal maggiore spazio per il movimento del mouse, un vantaggio importante nel gaming professionistico.

La confezione include la custodia della tastiera, per poterla trasportare con sicurezza e praticità. La Pro X TKL sarà inoltre disponibile con Tactile Switch (GX Brown), Linear Switch (GX Red) e Clicky Switch (GX Blue).

Nei nuovi prodotti della serie Pro, DPI, sensibilità, risposta, calibrazione, impostazioni di gioco e altro ancora sono tutti interconnessi e gestibili dal G HUB e il software Onboard Memory Management (OMM).