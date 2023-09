The Walking Dead: Daryl Dixon è troppo simile a The Last of Us? Il produttore dice la propria

Una delle serie TV più attese degli ultimi tempi è The Walking Dead: Daryl Dixon. Come è facile intuire dal nome, è uno spin-off di The Walking Dead dedicato all'amato personaggio Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus (Sam in Death Stranding, per chi vive di soli videogiochi). La storia si basa sul viaggio di Daryl che deve accompagnare un ragazzino in un lungo viaggio verso la salvezza, affrontando zombie e umani. Tutto questo ha spinto alcuni a pensare subito a The Last of Us.

Il produttore della serie, Greg Nicotero, ha però replicato affermando che The Walking Dead: Daryl Dixon era già in produzione quando la serie TV è stata pubblica. In altre parole ritiene che non vi sia alcun tipo di ispirazione allo show di HBO.

Dobbiamo però precisare che la serie TV è basata su un gioco del 2013: non significa che vi sia un legame tra i due prodotti, ma dichiarare che The Last of Us Stagione 1 sia stato trasmesso quando The Walking Dead: Daryl Dixon era già in produzione non è una "giustificazione" particolarmente utile.