The Art of God of War Ragnarök Deluxe Edition è al prezzo minimo storico tramite l'offerta Amazon

Gli appassionati di God of War Ragnarok stanno ancora aspettando che i rumor sull'espansione siano veri, ma nel frattempo possono coccolarsi con un piccolo regalo. Tramite le offerte Amazon è infatti possibile acquistare la The Art of God of War Ragnarök (Deluxe Edition). Lo sconto per la versione con copertina rigida è di 60.08€, ovvero del 40%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa edizione da collezione è 149.09€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Art of God of War Ragnarök (Deluxe Edition) è descritto come segue: "Dark Horse Books e Santa Monica Studio uniscono le forze per presentare splendidi concept art mai visti del mondo, dei personaggi, delle creature e degli artefatti con The Art of God of War Ragnarök. Con una splendida custodia e una copertina in similpelle, oltre a due stampe di qualità da galleria d'arte, questa splendida edizione deluxe è un must per i fan più accaniti della serie. Scoprite quali avventure vi attendono a Midgard e oltre!"