Final Fantasy 16 PC non sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store, secondo un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione, riportata da un redattore della testata VG247.com, APZonerunner sul forum Resetera, la versione PC di Final Fantasy 16 non sarà lanciata in esclusiva temporale su Epic Games Store , come avvenuto con i capitoli più recenti, ma sarà disponibile da subito anche in altri negozi, immaginiamo Steam.

Square Enix fa marcia indietro

Final Fantasy XVI sarà da subito anche su Steam?

La politica delle eclusive ha vantaggi e svantaggi per gli editori senza hardware proprietario. Uno degli svantaggi è sicuramente quello di alienare parte del pubblico che comprerebbe il gioco se disponibile da subito nel suo negozio del cuore.

Non sappiamo bene che numeri abbiano fatto Final Fantasy VII Remake Intergrade e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su Epic Games Store, ma nel caso fosse confermato che Square Enix abbia rinunciato a concedere l'esclusiva della serie a Epic Games Store con Final Fantasy 16, evidentemente gli accordi potrebbero essersi rivelati in qualche modo controproducenti. Del resto ormai, serie come questa hanno bisogno del più ampio pubblico possibile per diventare profittevoli, necessità che contrasta con politiche escludenti.

Sempre APZonerunner ha poi riportato un'informazione interessante sugli annunciati DLC di Final Fantasy 16. Stando alle sue fonti, non andranno a fare da epilogo alla storia, ma approfondiranno alcuni eventi visti a metà dell'avventura.

Naturalmente va specificato che si tratta di informazioni non confermate da Square Enix e che, quindi, vanno prese con le dovute cautele.