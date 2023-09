Marvel's Spider-Man 2: i '48 cm di Venom' diventano un meme

Grazie a PlayStation UK abbiamo il primo meme a tema Marvel's Spider-Man 2, riguardante i "48cm di Venom". Il tutto è nato da un post su X scritto in modo abbastanza ambiguo, riguardante la Collector's Edition del gioco e il suo ritorno nel negozio ufficiale PlayStation, dopo che era andata esaurita.

Tra i vari extra presenti nella costosa confezione, ci sarà anche una statua di Venom alta appunto 48 cm, o 19 pollici in inglese. Il problema è che il messaggio originale era decisamente fraintendibile: "Treat yourself to 19-inches of Venom and more with the Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition," la cui parte iniziale possiamo tradurre in "Fatti un regalo di 48 cm di Venom e più".