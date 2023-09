Final Fantasy 16, i DLC che vorremmo giocare

Nelle prossime righe faremo qualche ipotesi su questi contenuti a pagamento, pertanto interrompete la lettura se non avete ancora completato il gioco, dato che da questo momento in poi camminerete su un campo minato di spoiler. Questi sono i DLC di Final Fantasy 16 che vorremmo giocare per scoprire o riscoprire Valisthea, i suoi eroi, le sue meraviglie, i suoi demoni.

Final Fantasy 16 avrà due DLC. Questo non dovrebbe stupire nessuno - neppure quelli che guardavano di sottecchi le vendite dell'ultima fatica Square Enix - anche perché Naoki Yoshida , pur mantenendo il riserbo fino al recentissimo PAX West, aveva lasciato intendere di avere tutta l'intenzione di tornare a raccontare le drammatiche storie di Valisthea. Ora, la natura di questi futuri DLC, annunciati insieme alla versione PC e a un aggiornamento gratuito già disponibile, ci sfugge completamente. L'aggiornamento ha ritoccato la modalità Arcade, migliorato la qualità della vita e aggiunto piccole opzioni cosmetiche, quindi è plausibile che i DLC su cui la Creative Business Unit III è a lavoro servano ad arricchire un costrutto narrativo sufficientemente completo, ma non privo di angoli bui.

La storia di Cid

Il passato di Cidolfus "Cid" Telamon sarebbe un DLC eccezionale

Cidolfus "Cid" Telamon è uno dei personaggi più carismatici di Final Fantasy 16 e, sfortunatamente, uno dei primi a tirare le cuoia. Dominante di Ramuh, e quindi in grado di manipolare l'elettricità, Cid è il fondatore del Rifugio e lotta per garantire ai Portatori marchiati la libertà che meriterebbero, ma che lo status quo sociale di Valisthea nega loro praticamente ovunque vadano. Clive incontra Cid all'inizio del gioco e si unisce alla sua causa, prendendone poi il posto, ma sebbene alcuni retroscena di questo personaggio siano raccontati attraverso brevissimi flashback e registrati anche nel Codex, restano molti punti oscuri che un DLC potrebbe chiarire.

Per esempio, non conosciamo tutto il passato di Cid, né il modo in cui ha scoperto di essere posseduto dall'Eikon elettrico, ma sappiamo che a un certo punto ha disertato l'esercito di Waloed, in cui aveva raggiunto il rango di Lord Comandante e ha adottato l'ingegnosa Midadol. Sappiamo, soprattutto, che Cid era fortemente legato a Benedikta Harman, che aveva salvato dalla schiavitù e protetto fino al loro incontro con Barnabas Tharmr. Il gioco suggerisce una specie di triangolo sentimentale, in cui Benedikta si trova divisa tra la riconoscenza nei confronti di Cid e la passione per Barnabas.

Il DLC potrebbe farci giocare nei panni di Cid e raccontare il suo passato, mostrandoci il momento in cui ha incontrato Mid o le circostanze in cui ha tradito Waloed e il suo feroce sovrano. Sarebbe un contenuto interessantissimo da giocare, che sospettiamo essere la prima scelta di Yoshi-P dato che esistono già dei brevi filmati che mostrano Cid e Benedikta nel passato, senza contare che Cid è un membro del party non giocabile: il modello 3D, le animazioni d'attacco e le sue abilità Eikon, insomma, sono già pronte per l'uso.