Final Fantasy 16: per un noto analista le vendite sono buone, niente di più, niente di meno

Matt Piscatella, analista di mercato di Circana (ex NPD), ha commentato le performance sul mercato di Final Fantasy 16 , un tema a quanto pare di grande interesse sia per i fan che per i detrattori della serie, affermando che sono andate "bene" , senza registrare vendite stellari ma neppure negative.

Il parere di Piscatella

Stando alle parole di Piscatella la verità sta nel mezzo. Ovvero pur non avendo conseguito record di vendita in nessun ambito, Final Fantasy 16 sta comunque registrando numeri sicuramente positivi e non è di certo un flop commerciale.

Il commento è arrivato assieme ai dati di vendita negli USA durante il mese di luglio 2023, dove Final Fantasy 16 si è posizionato quinto nella classifica dei giochi più venduti del mese, scendendo di tre posizioni rispetto al mese di lancio.

"Final Fantasy 16 ha fatto... bene. No, non è stato il gioco più venduto in nessun ambito e no, le sue vendite non sono state un fallimento", ha detto Piscatella, che ha anche lanciato una frecciatina ad alcuni fan a suo avviso troppo interessati ai dati di vendita.

"Ha fatto bene. Per qualche ragione questo ha completamente rotto il cervello di alcuni fan."