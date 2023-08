PS5 Pro, Sony pensa a una notifica in stile Dolby Vision per i giochi ottimizzati?

Secondo quanto riferito dall'insider Tidux, Sony starebbe pensando a una notifica in stile Dolby Vision da far comparire sullo schermo quando si utilizzano giochi ottimizzati su PS5 Pro, il chiacchierato upgrade mid-gen della console giapponese.

Il concetto sarebbe quello di comunicare visivamente, appunto come avviene per i contenuti video in Dolby Vision, se un software è stato ottimizzato ed eventualmente per quali piattaforme PlayStation, ricorrendo a una soluzione che molti associano a una garanzia di qualità.

Come sappiamo, Tidux non si è sempre rivelato una fonte attendibile e in questo caso non ha neppure citato la fonte di tali informazioni, che bisogna necessariamente prendere con le pinze. Tuttavia l'idea appare plausibile e potrebbe avere senso, voi che ne dite?