Final Fantasy 16: la versione PC è ora ufficialmente in sviluppo, conferma Square Enix

In occasione del PAX West 2023 di settembre, Square Enix ha svelato tramite il produttore Naoki Yoshida che la versione PC di Final Fantasy 16 è ora ufficialmente in sviluppo. La data di uscita non è stata annunciata, ma possiamo aspettarci novità entro la fine dell'anno: possiamo quindi supporre che il gioco non sarà pubblicato prima del 2024.

Le parole di Yoshida sulla versione PC di Final Fantasy 16

Ricordiamo che Final Fantasy 16 è attualmente disponibile solo su PS5. L'esclusività console di Sony dura 6 mesi, ma Square Enix aveva già spiegato che non dovevamo aspettarci di vedere il gioco su PC esattamente nel gioco della scadenza dell'accordo.

Lo stesso era già accaduto anche con Final Fantasy 7 Remake. Il gioco è stato pubblicato prima su PlayStation e la versione PC è arrivata con un po' di ritardo rispetto alla scadenza dell'esclusività. Ad oggi, non è stata pubblicata una versione Xbox di Final Fantasy 7 Remake: non sappiamo se Final Fantasy 16 seguirà lo stesso approccio. Per il momento non abbiamo alcuna informazione su una possibile versione Xbox.