Starfield: è possibile rubare usando un secchio, come in Skyrim ma non proprio

Come i fan di Skyrim sapranno, nel gioco di Bethesda era possibile coprire la testa di un NPC con un secchio (o un oggetto simile) e fare in modo che quello non vedesse nulla attorno a sé, così da poter rubare tutto quello che volevamo indisturbati. Ci spiace informarvi che in Starfield non è possibile fare lo stesso in quanto i personaggi del gioco sci-fi sembrano in grado di vedere attraverso gli oggetti posizionati sulla loro testa. Siamo però felici di informarvi che i giocatori hanno già trovato un altro metodo, anche se è forse un po' meno efficace. Potete vedere i dettagli nel video qui sotto.

Molto semplicemente, usando un secchio (o un oggetto che è possibile afferrare e che sia abbastanza grande) è possibile fisicamente spingere gli oggetti di un negozio e portarli lontano dalla vista dell'NPC di turno. In questo modo il giocatore di Starfield è tecnicamente nascosto quando prende l'oggetto. I personaggi non giocanti non sono infatti in grado di reagire a questo metodo e non lo vedono come un furto.

Va precisato che non è possibile spostare direttamente gli oggetti equipaggiabili, ma solamente gli oggetti generici: in caso contrario sarebbe stato ancora più facile perché sarebbe stato possibile spostare ciò che vogliamo rubare direttamente, senza spingerlo qui e là ed essere alla mercé del motore fisico di Starfield.