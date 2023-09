Final Fantasy 16: due espansioni a pagamento sono state annuciate ufficialmente al PAX West

Al PAX West di settembre 2023 è andato in onda il panel "Voci da Valisthea", ovvero un evento dedicato a Final Fantasy 16, recente gioco d'azione di Square Enix per PS5. In tale occasione, il produttore Naoki Yoshida - noto anche come Yoshi-P tra gli appassionati - ha annunciato in modo ufficiale che Final Fantasy 16 riceverà ben due espansioni a pagamento.

Come potete vedere poco sotto, Yoshi-P afferma precisamente: "Il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due DLC a pagamento". Non abbiamo purtroppo altre informazioni a riguardo e il fatto che si parli di "iniziato a lavorare" fa pensare che non si tratta di contenuti destinati a uscire a brevissimo termine. Non sappiamo però quanto massicci siano questi DLC e quindi è difficile capire cosa aspettarsi per il gioco.