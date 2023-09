Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: trailer di ri-annuncio, periodo di uscita e nuovi dettagli

Paradox Interactive ha annunciato che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è di nuovo in sviluppo, e che è ora nelle mani di The Chinese Room (come già si sospettava), autori di Everybody's Gone to the Rapture e Amnesia: A Machine for Pigs. È stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

La notizia è stata annunciata al PAX West ed è stato anche confermato che il gameplay di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà svelato a gennaio 2024 e che il periodo di uscita è previsto per l'autunno 2024. Questo gioco doveva essere pubblicato nel primo trimestre del 2020, ma enormi problemi di sviluppo ne hanno bloccato i lavori ed è stato più volte rimandato fino all'addio del precedente sviluppatore, Hardsuit Labs.