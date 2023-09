PlayStation Plus, settembre 2023: Saints Row, Black Desert e Generation Zero

Arriva quindi la fatidica domanda: ai lettori di Multiplayer.it è piaciuta questa line-up? La risposta, purtroppo, è no. Stando al nostro tradizionale sondaggio , il 59% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di settembre e il 25% si è detto poco soddisfatto, per un totale di impressioni negative pari all'84%. Un record?

L'aggiornamento di PlayStation Plus di settembre 2023 disponibile per tutti gli abbonati al servizio, a partire dal livello Essential, segna il debutto "postumo" del reboot di Saints Row, dell'MMORPG Black Desert e dello sparatutto post-apocalittico Generation Zero, che ci vedrà affrontare orde di robot invasori nel tentativo di salvare il mondo.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Saints Row , ad ogni modo, il titolo Volition non perde di vista l'obiettivo, appare ben consapevole di non essere una produzione ad altissimo budget e fa il possibile per intrattenerci in maniera spensierata, consegnandoci un'esperienza in stile GTA , magari meno rifinita, ma sincera.

Fracassone e dissacrante fin dalle prime battute, com'era lecito attendersi, l'impianto action a base sandbox diverte e appassiona, portando sullo schermo una grande varietà di situazioni e gestendole in maniera più che discreta, salvo perdere qualche colpo per quanto concerne il modello di guida e il comparto tecnico, che si rivela un po' arretrato.

È davvero triste che l'arrivo di Saints Row nel catalogo di PlayStation Plus avvenga praticamente in contemporanea con l'annuncio della chiusura di Volition , il team di sviluppo che ha dato vita alla serie nell'ormai lontano 2006, sotto l'egida di THQ, e che è rimasto vittima da una parte dell' insuccesso commerciale del reboot , dall'altra dei tagli che Embracer Group sta effettuando negli ultimi tempi.

I presupposti narrativi del gioco non sono magari originalissimi, ma alla fine della fiera è il contenuto a fare la differenza e in tal senso c'è ben poco di cui lamentarsi, fra le sei classi disponibili per il nostro avatar e una gran quantità di missioni con cui cimentarsi, arricchite anche da una struttura economica dagli interessanti risvolti strategici.

Approdato prima su PC, poi su Xbox e infine su PS4, Black Desert è il celebre MMORPG di Pearl Abyss che ci proietta in un affascinante scenario fantasy , alle prese con un sanguinoso conflitto che vede due regni combattere per il controllo di un ampio deserto, sotto le cui sabbie si celano le preziose Black Stone. Creato il nostro personaggio grazie a un editor particolarmente completo, quale sarà il nostro ruolo nella guerra?

Generation Zero

Generation Zero, la fase esplorativa negli ampi e vuoti scenari del gioco

Ci troviamo in Svezia, in un 1989 alternativo e il nostro personaggio di ritorno da una gita in barca scopre che qualcosa è cambiato: le strade sono deserte, le case vuote e ci sono in giro robot che intercettano e attaccano chiunque gli capiti a tiro. Non c'è dubbio che i presupposti di Generation Zero siano davvero intriganti, ma gli sviluppatori di Avalanche Studios non sono stati capaci di farli fruttare.

Come avrete magari già letto nella nostra recensione di Generation Zero, infatti, ci troviamo di fronte a uno sparatutto con elementi survival strapieno di momenti morti, fasi esplorative noiose e fini a sé stesse, che non premiano l'iniziativa, nonché un'intelligenza artificiale avversaria che lascia parecchio a desiderare, dando vita a scontri troppo banali.