Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG: bundle in sconto tramite la prenotazione Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine a prezzo scontato di un bundle che include Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG. Entrambi i giochi sono disponibili unicamente per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 19.99€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile dal 20 ottobre 2023, mentre Super Mario RPG sarà disponibile dal 17 novembre 2023. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: nel caso nel quale lo sconto migliori, voi pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. Il preordine è gratuito e può essere cancellato in qualsiasi momento.

Super Mario Bros. Wonder è il nuovo platform 2D della saga di Nintendo. Sarà possibile giocare anche in cooperativa e utilizzare vari personaggi, come Peach, Luigi, Toad, Mario e Daisy. Ci saranno nuove trasformazioni, come Mario Elefante, e vari nuovi poteri.

Super Mario RPG è invece un remake del classico per SNES. Si tratta di un gioco di ruolo nel quale interpretiamo Mario e altri personaggi della saga che viaggiano per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno. Questa versione propone una grafica completamente rinnovata in 3D.