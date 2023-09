Starfield: una mod consente di portare Phil Spencer sempre con sé

Una mod di Starfield di fresca realizzazione consente di portarsi dietro Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft, per l'intero gioco. Il modder, Maquinaremos, ha trovato un modo facile e veloce per farlo: ha legato il volo del dirigente di Xbox alla torcia elettrica.

Phil è la luce

Legare Phil Spencer alla torcia elettrica di Starfield è stato un colpo di genio

Sì, dopo aver installato la mod "Phil Spencer Flashlight", che potete scaricare da Nexus Mods, ogni volta che accenderete la torcia elettrica vi ritroverete davanti il faccione di Spencer. Insomma, Phil è la luce e vi sarà di conforto soprattutto nei luoghi più bui di Starfield.

Battute a parte, è interessante notare come Spencer nel corso degli anni sia diventato quasi una figura pop del mondo dei videogiochi, a prescindere dal suo ruolo dirigenziale, tanto da finire anche in opere amatoriali del genere, che da una parte risultano simpatiche e dall'altra celebrano un personaggio chiave per Xbox.

Se volete vedere come funziona, c'è anche un filmato:

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile in accesso anticipato per PC e Xbox Series X/S. Da domani 6 settembre 2023 sarà lanciato globalmente e sarà giocabile anche tramite Game Pass, senza dover acquistare upgrade alla versione Deluxe.