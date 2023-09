Steam, la classifica dei giochi più venduti a inizio settembre 2023: Starfield è primo senza stupore

Come potete vedere, Starfield è primo grazie all'accesso anticipato e ai preorder del gioco standard che sarà disponibile da domani, 6 settembre 2023. Ottimo anche il continuativo risultato di Baldur's Gate 3, che rimane in terza posizione. Cala di quattro posizioni Armored Core VI Fires of Rubicon, ma considerando che parliamo di una saga che è sempre stata di nicchia il risultato è notevole. Il resto della classifica è composto da nomi più che noti.

SteamDB ci ha svelato quali sono i giochi più venduti (guadagni, non numero di unità) tramite la piattaforma di Valve per la settimana tra il 29 agosto e il 5 settembre 2023 . Non stupirà nessuno che il gioco di Bethesda è in prima posizione. Vediamo però la classifica completa compresi anche i giochi gratuiti:

La classifica senza i free to play

Sea of Stars

Tra le novità della settimana troviamo anche Sea of Stars (qui la nostra recensione) che parte in tredicesima posizione. Il tutto però cambia se prendiamo in considerazione unicamente i giochi/prodotti a pagamento:

Starfield Baldur's Gate 3 Armored Core VI Fires of Rubicon Steam Deck Dead by Daylight Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hogwarts Legacy Sea of Stars GTA 5 Call of Duty

Nella Top 100 rispuntano anche vari giochi PC di Sony, frutto di una serie di sconti dedicati all'editore tramite Steam. Troviamo Marvel's Spider-Man Remastered in 35ª posizione, The Last of Us Parte I in 40ª, God of War in 42ª, Horizon Zero Dawn Complete Edition in 50ª, Marvel's Spider-Man Miles Morales in 51ª e Days Gone in 63ª.