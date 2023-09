Baldur's Gate 3: i personaggi erano sessualmente sovraeccitati a causa di un bug

Baldur's Gate 3 ha fatto molto parlare di sé anche per l'altissimo livello di eccitazione sessuale di alcuni dei suoi personaggi, che secondo alcuni rendevano molto blande le storie d'amore. Comunque sia non preoccupatevi, perché dipendeva tutto da un bug , come spiegato da CEO di Larian Studios Swen Vincke in un'intervista concessa alla testata The Gamer.

Un po' troppo eccitati?

Vincke ha spiegato che la soglia di approvazione dei personaggi era davvero molto bassa nella build di lancio. Questo ha costretto molti giocatori a rifiutare le avanche di molti compagni d'avventura, mentre provavano ad avere una storia d'amore specifica.

Vincke: "Era un bug. La soglia di approvazione era troppo basse al lancio. È per questo che all'inizio erano così arrapati. Non dovevano esserlo. Nel frattempo abbiamo sistemato, almeno per alcuni. Stiamo comunque sistemando anche gli altri."

Vincke non ha spiegato quali personaggi vadano ancora sistemati, ma ha indicato Gale come uno dei problemi maggiori al lancio, perché fin troppo disponibile da subito.

Naturalmente non tutti hanno disprezzato l'atmosfera festosa di Baldur's Gate 3, ma molti hanno trovato tanta disponibilità immediata da parte di tutti i personaggi ben poco coinvolgente e poco verosimile.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC. Su PS5 è possibile giocarci in accesso anticipato, mentre il lancio della versione finale è previsto per il 6 settembre 2023. La versione Xbox uscirà entro la fine del 2023, in data ancora da destinarsi.