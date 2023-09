Epic Games Store accetterà tutti i giochi con contenuti creati dall'IA, stando a Tim Sweeney

Chi sta realizzando giochi con contenuti creati usando intelligenze artificiali generative potrà pubblicarli su Epic Games Store . A dirlo è stato Tim Sweeney , il CEO di Epic Games, nonché figura storica dell'industria, che è stato molto netto sul punto: "non bandiamo i giochi che usano nuove tecnologie."

Una frecciata a Steam

La frase di Sweeney suona come una frecciata a Steam, che di suo ha bandito i giochi con contenuti creati dall'intelligenza artificiale, perché attualmente non possono dimostrarne il copyright.

La presa di posizione di Sweeney è partita dalla lamentela di uno sviluppatore su Reddit, che si è visto rifiutare il suo gioco da Steam per l'implementazione di una modalità ChatGPT opzionale. La polemica è cresciuta nei toni, tanto che Garry Tan, il CEO di Y Combinator ha definito la posizione anti IA di Valve "idiota".

Vista l'aria anti-Steam, Sweeney ha fatto la sua comparsa, incoraggiando gli sviluppatori a mettere i loro giochi su Epic Games Store. Quindi ha spiegato che le preoccupazioni per i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non sono infondate, a livello di tutela del diritto d'autore, ma che un gioco con solo alcuni contenuti generati dall'IA può essere tutelato nel complesso. Naturalmente è cosciente della possibilità di abusi, ma nel caso specifico non ne ha riscontrati.