L'RPG con combattimenti a turni è diventato, in questi anni, un ottimo supporto per raccontare storie di vario tipo, riprendendo gli stilemi classici della tradizione giapponese come impostazione e stile grafico, ma declinandoli in varie maniere per mettere in scena esperienze disparate, spesso dotate anche di un certo humor. Tra gli esempi più recenti vengono in mente Golf Story e Sports Story che a prima vista possono sembrare degli strani JRPG, ma celano al loro interno delle strutture alternative tra avventura e gioco di ruolo. La recensione di WrestleQuest analizza un titolo che può inserirsi in questo filone, sfruttando l'esperienza del team Mega Cat Studios con i giochi 2D in pixel art e questa sorta di genere misto tra JRPG (anche se la definizione è ora considerata impropria) e avventura, ormai quasi codificato come a sé stante.

Il risultato alterna ottimi momenti di narrazione e gameplay a fasi più lunghe di calma piatta, ma nel complesso l'esperimento è riuscito, mettendo in scena una storia epica e al contempo comica come il wrestling stesso, che omaggia le leggende e miti di questo particolare sport/spettacolo.

In questo senso, anche la scelta estetica del 2D rientra precisamente nella volontà di recuperare il gusto e le atmosfere degli anni '80 e '90, l'epoca d'oro del wrestling i cui personaggi ricorrono, insieme ad altri totalmente inventati, all'interno della storia. WrestleQuest interpreta il wrestling in maniera originale, puntando ad esaltarne gli aspetti narrativi della "lore" che sono stati poco sfruttati finora in ambito videludico, nonostante rappresentino elementi di grande importanza per questa disciplina.