Il gioco della Principessa Peach sarà al Nintendo Direct e riceverà un nome ufficiale, per un leaker

In un post su X, il leaker Pyoro - che ha condiviso informazioni corrette in passato - ha suggerito quale potrebbe essere uno dei giochi che appariranno durante il chiacchierato ma non ancora confermato Nintendo Direct, scrivendo "Finalmente è l'ora dello spettacolo della Principessa Peach" (traduzione automatica dal giapponese). Inoltre, il leaker afferma che durante l'evento scopriremo anche il nome ufficiale del gioco.

Secondo lo stesso leaker, al Nintendo Direct saranno presenti nuovi giochi di Donkey Kong e F-Zero per Nintendo Switch. Più recentemente, Pyoro ha anche affermato che ci saranno giochi rimasterizzati per Nintendo DS e Nintendo Wii.

Ovviamente per il momento si tratta solo di leak e rumor, non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere gli annunci di Nintendo per avere conferme e assicurarsi definitivamente che Pyoro sia affidabile.