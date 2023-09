Mortal Kombat 1, il nuovo trailer svela che Jean-Claude Van Damme sarà parte del gioco

Il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore NetherRealm Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per Mortal Kombat 1 che mostra la skin di Jean-Claude Van Damme per il personaggio giocabile Johnny Cage.

Mortal Kombat 1 e le collaborazioni

Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 non disprezza certo le collaborazioni con attori famosi. Il gioco non avrà infatti solo il supporto di Jean-Claude Van Damme ma anche di Megan Fox, come vi abbiamo già riportato. L'attrice sarà infatti Nitara o, più precisamente, presta volto e voce al personaggio vampirico di Mortal Kombat 1.

Jean-Claude Van Damme non ha un proprio personaggio completamente dedicato, in quanto è una skin di Johnny Cage, ma siamo certi che i fan dell'attore si accontenteranno. Diteci, cosa ne pensate del lottatore di Mortal Kombat 1?