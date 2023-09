Call of Duty: le mappe di Black Ops 2 torneranno in versione rimasterizzata, per un rumor

La gola profonda afferma che nei piani della compagnia c'è la volontà di pubblicare nel 2025 un sequel diretto del gioco realizzato di Treyarch in arrivo il prossimo anno, sulla falsariga di quanto fatto con Call of Duty: Modern Warfare 2 e 3, e che questo includerà delle mappe di Black Ops 2 (uscito nel 2012) modernizzate.

Pare che Activision Blizzard stia lavorando a delle versioni rimasterizzate delle mappe di Call of Duty: Black Ops 2 per il gioco della serie in arrivo nel 2025 , perlomeno stando alle informazioni condivise da el_bobberto, un leaker che in precedenza ha svelato con una certa precisione varie informazioni su Modern Warfare 3.

Le voci di corridoio su Call of Duty 2024

Come probabilmente saprete Activision Blizzard ha numerosi team di sviluppo, tra principali e di supporto, per assicurare la cadenza annuale della serie Call of Duty. Stando alle voci di corridoio il capitolo del 2024 è attualmente sotto la gestione di Treyarch, con il nome in codice Cerberus, e avrà una campagna ambientata durante la Guerra del Golfo.

Il 10 novembre novembre di quest'anno invece sarà il turno di Call of Duty: Modern Warfare 3. Si tratta della prima volta nella storia della serie che viene pubblicato un gioco dello stesso filone per due anni consecutivi e a quanto pare Activision Blizzard vuole ripetere questo "esperimento" anche con quelli in arrivo nel 2024 e nel 2025.