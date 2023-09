Embracer starebbe considerando la vendita di Gearbox, per Reuters

Embracer sta valutando varie opzioni legate allo sviluppatore di videogiochi statunitense Gearbox Entertainment, compresa la vendita: questo è quanto è stato dichiarato a Reuters da tre persone che hanno familiarità con la questione. Embracer starebbe lavorando con Goldman Sachs e Aream & Co per esplorare una vendita. I funzionari di Embracer e Goldman Sachs non hanno voluto commentare. Aream invece non ha risposto alle richieste di un commento.

Embracer starebbe valutando la possibilità di vendere Gearbox Entertainment, nota soprattutto per lo sparatutto in prima persona Borderlands, dopo aver ricevuto l'interesse di altre aziende non meglio identificate, hanno dichiarato due persone a Reuters.