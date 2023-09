Usagi Shima, la recensione del gioco mobile in cui si coccolano adorabili coniglietti giapponesi

Usagi Shima (in giapponese "isola dei conigli") è ispirato al felice presente di Okunoshima e agli splendidi animaletti che la abitano. Uscito per ora soltanto in versione mobile negli store iOS e Android, ne è prevista una futura pubblicazione anche su Steam. Completamente gratuito da scaricare (e monetizzato, come accade per questo genere di prodotti, con transazioni del tutto facoltative all'interno del gioco) risponde perfettamente ai bisogni di chi ha soltanto piccoli sprazzi di tempo per giocare nel corso della giornata, e trova nei telefoni cellulari e nei tablet ideali piattaforme per una fruizione veloce e immediata. Non bisogna dimenticare che i videogiocatori da dispositivi mobili rappresentano un quarto del totale dei gamer in Italia, e pertanto - contrariamente a quanto afferma qualche appassionato un po' troppo oltranzista di PC e console - si tratta di un fenomeno meritevole di analisi e approfondimento, soprattutto in occasione dell'uscita di prodotti di qualità come Usagi Shima.

In quell'arcipelago pieno di meraviglie che è il Giappone esiste una piccola isoletta, chiamata Okunoshima , in cui i coniglietti, prima maltrattati, ora regnano come sovrani incontrastati. Talmente segreta da essere eliminata dalle mappe del Paese nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'isola era teatro di esperimenti per la produzione di gas tossici da impiegare a scopi bellici. Cavie dei test erano proprio i conigli, poi soppressi dalle forze armate statunitensi che scoprirono il sito in seguito alla conclusione del conflitto. Oggi l'isola ospita un museo dedicato al suo triste passato, ma soprattutto è casa di una vivacissima (e sempre più numerosa) colonia di coniglietti che attira decine di migliaia di turisti ogni anno.

Tanti conigli, un'isola deserta

L'isola di Usagi Shima si riempirà mano a mano di oggetti, giochi e arredamenti che creeranno situazioni sempre diverse (e simpaticissime) in cui i coniglietti potranno trovarsi, tra goffaggine e tenerezza

La storia di Usagi Shima inizia come progetto inserito nel tempo libero di Jess Yu, fino a qualche anno fa sviluppatrice di videogiochi per una compagnia. Colpita dalla risposta positiva sui social media quando, qualche anno fa, il suo gioco è stato rivelato al pubblico, ha deciso di lasciare il suo precedente lavoro per concentrarsi su Usagi Shima a tempo pieno. Questa natura di "progetto del cuore" di Yu traspare chiaramente dal prodotto finale, e non siamo stupiti dell'attenzione che la sviluppatrice si è guadagnata da importanti piattaforme dedicate allo sviluppo indipendente, tra cui, in particolare, Wholesome Games.

Ci troviamo su un'isola deserta, e il nostro obiettivo è quello di renderla accogliente per i coniglietti che verranno a trovarci. Si inizia costruendo un negozio dove, ogni giorno, potremo acquistare nuovi arredamenti e decorazioni per richiamare ancora più animaletti, e quindi piazzando in giro giochi per i conigli che passeranno di lì. Ci siamo sentiti immediatamente buttati nell'azione, senza alcuna introduzione, e forse i momenti iniziali di Usagi Shima - tanto importanti per affascinare i giocatori in maniera durevole - avrebbero meritato una cura maggiore. Nonostante questo, la costruzione dell'avventura su ritmi dilatati (i coniglietti impiegano tempo ad arrivare), la bellezza della presentazione grafica del gioco e le sue musiche rilassanti costituiscono un richiamo più che sufficiente per chi vuole vivere un'esperienza riposante, lontana dai ritmi frenetici di altri videogiochi.

Si percepisce chiaramente una volontà di semplificare fortemente tutti gli elementi ludici: seppur evidentemente ispirato ad Animal Crossing, Usagi Shima non presenta al giocatore una varietà infinita di arredamenti, mantenendosi su uno stile che guarda al Giappone tradizionale e non propone alternative stravaganti; inoltre, tutte le azioni possono essere compiute facilmente con la pressione delle dita, e il massimo che si è chiamati a fare è trascinare gli oggetti da piazzare sull'isola dal nostro zaino fino al luogo prescelto. Gli adorabili coniglietti, protagonisti assoluti di Usagi Shima, fanno il resto per far sentire il giocatore in un posto sicuro, una vera e propria zona di comfort virtuale.