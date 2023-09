One Piece: il cosplay di Nami di WhiteSpring ha uno sguardo magnetico

Sulla scia del successo della serie live-action di One Piece di Netflix in queste settimane tantissimi cosplayer si stanno divertendo a impersonare i membri della ciurma di Cappello di Paglia. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nami firmato WhiteSpring.

Nami è uno dei personaggi centrali di One Piece e in generale uno dei più famosi e apprezzati nel panorama di manga e anime, tanto che ha bisogno di ben poche presentazioni. È stata uno dei primi pirati improvvisati a unirsi nella ciurma in qualità di navigatrice e ha il sogno di realizzare una mappa completa del mondo. Pur non vantando abilità da combattimento come quelle di Zoro e Rufy nel corso della storia si è specializzata nell'utilizzo di un bastone speciale in grado di influenzare l'atmosfera e scagliare fulmini sui malcapitati di turno.

WhiteSpring ha realizzato un cosplay piuttosto classico di Nami, ispirato alla sua versione dopo il salto temporale di due anni che avviene a circa metà opera, ma sicuramente ben riuscito.