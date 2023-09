Nintendo ha brevettato un controller che usa un fluido intelligente per eliminare il drifting

Come segnalato da VGC, Nintendo ha da poco brevettato un controller magnetico che sfrutta un fluido intelligente di tipo magnetoreologico, che potrebbe eliminare del tutto il problema del drifting degli stick analogici visto in molti casi con i Joy-Con di Nintendo Switch e, in generale, con i controller moderni.

In parole povere un fluido magnetoreologico quando è sottoposto a un campo magnetico aumenta di molto la sua viscosità, al punto da diventare un materiale a metà tra il solido e l'elastico.

Come spiegato nel brevetto, l'idea dunque è che quando un giocatore muove lo stick analogico il fluido reagisce di conseguenza creando della resistenza mentre questo viene spinto. Grazie a questo effetto, una volta rilasciato lo stick questo tornerà alla sua posizione originale, come con i controller che usiamo già oggigiorno.

La grande differenza, tuttavia, è che questa dinamica non usa parti meccaniche collegate tra loro che potrebbero deteriorarsi nel tempo, causando per l'appunto il fenomeno del drifting, che come probabilmente saprete vede il joypad mandare un comando alla console o al PC anche quando non viene toccato dal giocatore (per maggiori informazioni su questo fenomeno vi rimandiamo al nostro speciale dedicato al drifting dei controller).