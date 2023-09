SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

THQ Nordic ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, che saranno disponibili nei negozi a partire dal 16 ottobre 2023.

Coloro già in possesso di una copia per PS4 o Xbox One potranno eseguire l'upgrade gratuitamente grazie a una patch in arrivo lo stesso giorno e che include varie novità, anche per PC e Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Come riportato sul sito ufficiale di THQ Nordic, l'aggiornamento in arrivo per tutte le versioni di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake includerà la modalità foto e 19 filtri differenti per abbellire i vostri scatti, nonché due nuovi costumi, "King Doubloon" e "Plush Gary". Inoltre, verrà aggiunto il supporto allo speaker audio e i grilletti adattivi per il DualSense (solo su PS5).