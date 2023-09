Famitsu: Super Mario RPG è il gioco più atteso, seguito da Final Fantasy 7 Rebirth

Come ogni settimana Famitsu ha svelato la classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, che come al solito ci offre uno spaccato dei gusti dei videogiocatori giapponesi, per quanto il campione sia limitato. Come la scorsa settimana ancora una volta il remake Super Mario RPG svetta in cima , seguito da Final Fantasy 7 Rebirth.

Come possiamo vedere le prime quattro posizioni sono praticamente invariate rispetto alla classifica della scorsa settimana e infatti troviamo nuovamente Dragon Quest Monsters: The Dark Prince in terza posizione e Super Mario Bros. Wonder appena fuori dal podio, registrando un leggero calo di interesse nonostante le interessanti novità arrivate dal Nintendo Direct dedicato al nuovo platform.

Per il resto la classifica come al solito premia soprattutto le produzioni realizzate in Sol Levante, denotando quanto tutto sommato i gusti di giocatori occidentali e orientali siano molto differenti. Ad esempio, Marvel's Spider-Man 2 e Assassin's Creed Mirage sono rispettivamente al ventiseiesimo e trentesimo posto.