Giochi gratis Steam: la guida ai migliori titoli (settembre 2023)

Steam è il negozio digitale di Valve, ovvero una piattaforma tramite la quale i giocatori possono comprare i giochi per PC, Linux, Mac o per la PC/console Steam Deck (ecco anche la nostra recensione dello Steam Deck), unirsi a varie comunità di appassionati, rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo. Si tratta dell'eshop più grande su computer: GOG, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net non possono ancora competere alla pari e alcuni di essi non lo faranno mai. Steam è quindi uno dei negozi digitali più importanti per gli appassionati di videogiochi, sia per coloro che investono grandi cifre sui propri titoli preferiti sia per coloro che invece preferiscono semplicemente scegliere uno dei molti giochi gratis disponibili. I giochi gratuiti o, se preferite, i free-to-play su Steam sono una parte importante di quanto Valve offre ai propri giocatori e costantemente ne spuntano di nuovi a fianco dei più famosi e apprezzati. In questo nostro articolo vogliamo quindi presentarvi una lista organizzata dei migliori giochi gratis di Steam che dovreste provare, dividendoli in modo chiaro per categoria e genere. Inoltre, vi spiegheremo come trovare giochi gratis su Steam e installarli, così da accompagnarvi in ogni passaggio.

Perché Steam offre giochi gratuiti? Steam Deck consente di "giocare" col PC ovunque La domanda che alcuni giocatori potrebbero chiedersi è: perché Valve (o gli sviluppatori, se è per questo) dovrebbe mettere a disposizione su Steam dei giochi gratuiti? La risposta è molto semplice: il concetto di "free to play" si basa sul fatto che il gioco può essere scaricato e usato gratuitamente, ma una parte dei contenuti saranno comunque a pagamento. Il vantaggio è che un gioco gratuito, se di qualità, attirerà molti più giocatori del normale e di conseguenza anche il numero di persone che decideranno di spendere un po' di soldi per oggetti estetici o altro sarà molto alto. Steam e gli sviluppatori guadagnano vendendo i contenuti aggiuntivi, che possono assumere varie forme a seconda del tipo di gioco. In alcuni casi le parti a pagamento sono solo estetiche, come nuovi costumi per i propri personaggi, alle volte ci sono i cosiddetti "Pass Stagionali" che permettono di sbloccare varie ricompense man mano che si gioca e si completano sfide, mentre in altri videogiochi si devono comprare personaggi, armi o anche intere espansioni con nuovi contenuti.

Giochi gratis su Steam per categoria Giochi d'Azione Destiny 2 I giochi d'Azione sono tutti quei videogame nei quali il giocatore deve in tempo reale superare una sfida mettendo alla prova la propria abilità con il controller o il mouse/tastiera. Si tratta di un genere molto ampio che di norma viene diviso in sottocategorie come sparatutto, picchiaduro, platform e non solo. Anche per questo è la categoria per la quale è più semplice trovare giochi free to play di qualità. Counter-Strike: Global Offensive : Se si parla di free to play su Steam, non è possibile non citare il letterale numero uno della piattaforma, CS:GO. Parliamo di uno sparatutto in prima persona dal taglio realistico amato da milioni di giocatori e prodotto da Valve

War Thunder : Per chi ama carri armati, aerei e navi, War Thunder è il simulatore perfetto. Basato sui mezzi della Seconda Guerra Mondiale, permette di giocare in grandi scontri di gruppo con battaglie terrestri, aeree e marittime in contemporanea.

PUBG: Battlegrounds : Uno dei Battle Royale più amati, PUBG: Battlegrounds ci lancia in ampie mappe nelle quali dobbiamo raccogliere bottino per armarci ed essere gli ultimi in vita alla fine della battaglia.

Destiny 2 : Nato come gioco a pagamento, lo sparatutto di Bungie è da tempo un free to play. I contenuti di trama più recenti sono completamente a pagamento, ma una buona fetta di questo "looter shooter" in prima persona è gratuita.

Apex Legends : Un altro famoso battle royale, che fa parte dell'universo narrativo di Titanfall pur non avendo i tipici mech della serie. Apex Legends propone vari personaggi con abilità uniche tra i quali scegliere.

: Un altro famoso battle royale, che fa parte dell'universo narrativo di Titanfall pur non avendo i tipici mech della serie. Apex Legends propone vari personaggi con abilità uniche tra i quali scegliere. Honkai Impact 3rd: Dagli autori di Genshin Impact (che non è disponibile su Steam), Honkai Impact 3rd è un gioco di combattimento dal taglio anime nel quale dobbiamo esplorare e combattere, con personaggi e nuove armi da ottenere spendendo risorse o soldi reali. Giochi di Strategia Age of Empires III: Definitive Edition I giochi di strategia sono titoli nei quali la priorità è il ragionamento e la pianificazione, piuttosto che la pura azione basata sui riflessi. I giochi di strategia ci mettono nei panni di truppe o intere civiltà e si possono dividere in vari sotto generi, alcuni in tempo reale e altri a turni. Age of Empires III: Definitive Edition Free Trial : Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale a tema storico e dispone di una versione gratuita con 3 (su 16) civiltà scelte a rotazione, otto mappe, una parte dei contenuti single player, due modalità multigiocatore e non solo.

Game of Thrones Winter is Coming : Basato sulla serie TV de Il Trono di Spade, è pensato per i fan e permette di creare la propria città, l'esercito e reclutare personaggi famosi della serie sia in PvE che in PvP.

Call of War: World War 2 : Per chi vuole un gioco di strategia ambientato nell'epoca moderna, Call of War: World War 2 permette di guidare scontri armati strategici durante la Seconda Guerra Mondiale.

: Per chi vuole un gioco di strategia ambientato nell'epoca moderna, Call of War: World War 2 permette di guidare scontri armati strategici durante la Seconda Guerra Mondiale. Dota Underlords: Spin-off di Dota, Underlords è un auto battler ovvero un gioco strategico nel quale posizioniamo i personaggi e li guardiamo combattere da soli. Giochi di carte Marvel Snap I giochi di carte collezionabili si basano sulla creazione di un mazzo, l'apertura di "bustine" digitali per ottenere nuove carte e partite contro IA o altri giocatori. In un ciclo continuo ci si potenzia, sale di grado e si ci si scontra con altri giocatori sempre più abili. Yu-Gi-Oh! Master Duel : Basato sulla famosa serie di cartoni animati, Master Duel è un gioco gratuito con tantissime carte per creare i propri mazzi preferiti e competere con altri giocatori

Marvel Snap : Sfruttando l'infinito numero di personaggi (e varianti) del mondo Marvel, Snap propone un gioco di carte a turni con partite da tre minuti, piccoli mazzi e continui aggiornamenti di carte

: Sfruttando l'infinito numero di personaggi (e varianti) del mondo Marvel, Snap propone un gioco di carte a turni con partite da tre minuti, piccoli mazzi e continui aggiornamenti di carte Magic: The Gathering Arena: Se siete sempre stati incuriositi da Magic The Gathering ma non avete mai investito sulle carte, Arena è un buon punto d'ingresso per scoprire questo universo Giochi Sportivi I giochi sportivi possono radunare diverse tipologie di gioco, come i giochi di calcio, simulazione di pesca o di guida. Ciò che più conta è qualche tipo di sport vi appassiona maggiormente. eFootball 2024 : Konami ha messo da parte PES da alcuni anni ed è passata a un modello free to play che permette di giocare da soli o in multigiocatore.

Fishing Planet : Se amate la pesca e cercate un gioco realistico per godervi il vostro sport preferito comodamente da casa, Fishing Planet è la soluzione perfetta grazie a oltre 170 specie, 23 aree, tre tipi di pesca e non solo.

Pool Nation FX Lite : Se preferite il biliardo, la versione Lite di Pool Nation FX permette di giocare a costo zero con una parte dei contenuti online e la possibilità di sbloccare varie ricompense

: Se preferite il biliardo, la versione Lite di Pool Nation FX permette di giocare a costo zero con una parte dei contenuti online e la possibilità di sbloccare varie ricompense RaceRoom Racing Experience: Non dimentichiamoci infine di chi ama le auto, con RaceRoom Racing Experience è possibile giocare con cinque automobili e due piste con tre modelli di guida e modalità online Giochi MOBA Dota 2 MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena e ci vede nei panni di un personaggio con abilità uniche che si scontra con molteplici nemici all'interno di arene aperte per la supremazia. Dota 2 : Altro grande gioco di Valve, Dota 2 è un MOBA in stile League of Legends con la differenza che tutti gli eroi sono tutti disponibili fin dall'inizio; agire in modo strategico e collaborare con gli altri giocatori è fondamentale.

Smite : Se vi piace la mitologia, allora potreste preferire Smite: questo MOBA propone oltre cento divinità tra le quali scegliere e propone una visuale in terza persona, rispetto alla visuale dall'alto tipica del genere.

: Se vi piace la mitologia, allora potreste preferire Smite: questo MOBA propone oltre cento divinità tra le quali scegliere e propone una visuale in terza persona, rispetto alla visuale dall'alto tipica del genere. Paragon The Overprime: Se preferite gli sparatutto in terza persona, suggeriamo di provare Paragaon The Overprime, che si differenzia rispetto ai tipici giochi d'azione alla Dota e LoL. Giochi GDR Lost Ark GDR (RPG, in inglese) significa Gioco di Ruolo. Il termine, in ambito videoludico, ha un uso molto ampio soprattutto in epoca moderna, ma alla base vi è la possibilità di creare un personaggio e personalizzarlo non solo a livello visivo, ma soprattutto in termini di abilità, statistiche ed equipaggiamento. Guild Wars 2 : Parliamo di un GDR a mondo aperto dal taglio fantasy MMO, perfetto per giocare in solitaria, con gli amici o negli scontri PvP. Il sistema di combattimento è molto veloce e non ci sono abbonamenti mensili.

Path of Exile : È un gioco d'azione GDR online in stile Diablo nel quale possiamo esplorare dungeon, raccogliere bottino e potenziare il nostro personaggio.

Lost Ark : Si tratta di un MMORPG d'azione con molteplici continenti, tante culture da scoprire e bestie magiche.

: Si tratta di un MMORPG d'azione con molteplici continenti, tante culture da scoprire e bestie magiche. Warframe: In parte sparatutto in terza persona e in parte gioco di ruolo, Warframe ci porta in un ampio mondo sci-fi denso di missioni con una elaborata storia e tante abilità ed equipaggiamenti da ottenere

Come trovare e installare giochi gratuiti su Steam L'enorme catalogo di Steam Trovare e istallare giochi gratuiti su Steam è molto semplice. Vediamo in modo rapido cosa dovete fare. Prima di tutto, dovete aver installato Steam. Se ancora non lo avete fatto, potete trovarlo a questo indirizzo. Chiaramente dovrete anche creare un account, seguendo la procedura indicata da Valve. Una volta che avete la possibilità di aprire il Launcher di Steam, dovrete andare nel Negozio, che si trova in alto a sinistra. Lì, dovete cercare il nome del gioco che vi interessa tramite la funzione "Cerca" che trovate in alto a destra. Scrivete il nome e aspettate che appaia un elenco dei giochi legati alla vostra ricerca, infine premete sul gioco che vi interessa. In alcuni casi vi verrà chiesto di indicare la vostra data di nascita per assicurasi che il gioco sia adatto a voi. Inseritela e premete "Accedi alla pagina", al centro delle schermo. L'ultimo passaggio è molto semplice: poco sotto la sezione dove vedete trailer e immagini troverete una sezione "Gioca a [nome gioco]". Lì vedrete che il gioco è "Free to play". Premete su "Aggiungi alla Libreria" oppure direttamente su "Avvia gioco" per iniziare a giocare.