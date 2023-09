PS5: Sony sconta il prezzo di alcuni bundle negli USA

Sony ha abbassato i prezzi di alcuni bundle di PS5 negli Stati Uniti di 50 dollari, come quello con Call of Duty: Modern Warfare 2, Final Fantasy 16 e Horizon Forbidden West, abbassando il totale da 539,99 dollari a 489,99 dollari.

Le offerte non interessano i giocatori nostrani, quantomeno non per il momento, ma non mancheremo di aggiornarvi se ci saranno novità in merito.

È comunque interessante notare come Sony ormai da diversi mesi a questa parte sta lanciando a paesi alterni (Italia inclusa) numerose promozioni per la sua console ammiraglia, mentre nel frattempo ha incrementato i prezzi del PlayStation Plus.

Una delle teorie più gettonate inizialmente è che si tratta di una strategia per svuotare velocemente i magazzini in vista del tanto chiacchierato modello di PS5 con lettore rimovibile. Tuttavia considerando che ormai le promozioni vanno avanti da mesi viene da pensare che non è l'unico motivo. Forse Sony sta semplicemente spingendo sull'acceleratore per centrare l'ambiziosissimo obiettivo dei 25 milioni di PS5 vendute nel corso dell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2024.