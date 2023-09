Starfield, la guida al New Game+

In questa pagina spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla modalità New Game+ di Starfield , inclusa la lista completa delle cose che si perdono e di quelle che si ottengono riavviando il viaggio del protagonista. Data la complessità dell'argomento trattato, nella prima parte della guida ci focalizzeremo su una serie di informazioni generali senza fare alcun genere di spoiler, in modo che possiate comprendere a cosa state andando incontro senza rovinarvi la sorpresa nel finale. Nella seconda, invece, faremo un tuffo molto più profondo nelle meccaniche studiate da Bethesda, ma per poterci spiegare al meglio dovremo necessariamente includere pesantissimi spoiler riguardo la componente narrativa di Starfield.

Nel corso degli anni abbiamo incontrato sempre con maggiore frequenza delle interpretazioni della modalità New Game+, o Nuovo Gioco+. Nella maggior parte dei videogiochi, si tratta di un'opzione che consente di ricominciare l'avventura in seguito alla conclusione della trama principale, in modo tale da consentire di mantenere la progressione accumulata fino a qual momento e affrontare nuovamente l'esperienza al massimo del proprio potenziale. Il New Game+ offerto da Starfield, tuttavia, è una creatura molto diversa e segue delle regole completamente differenti rispetto alla tradizione.

Che cos'è e come funziona il New Game+ in Starfield

Pronti per un nuovo viaggio?

La presenza stessa di una modalità New Game+ in Starfield è stata una vera sorpresa. Oltre ad essere il primo videogioco di Bethesda a mettere sul piatto qualcosa del genere, di solito è molto difficile immaginare gli enormi mondi della casa - in cui di solito ci si impegna per raggiungere il completamento al 100% - pronti a piegarsi alle regole di questa particolare modalità. Per chi non lo sapesse, infatti, di solito il Nuovo Gioco+ riporta il giocatore all'inizio dell'avventura mantenendo attivi tutti i potenziamenti, consentendogli di vivere nuovamente la campagna; in Starfield, tuttavia, questo accade in maniera molto particolare.

La modalità New Game+ di Starfield è stata perfettamente integrata nella narrativa, è intradiegetica, pertanto la sua esistenza è legata a doppio filo con la piega presa dal filone narrativo principale. In sostanza, a livello di trama ha perfettamente senso che ci sia una funzionalità del genere, per quanto storicamente distante dalla filosofia creativa di Bethesda. In questa prima sezione della guida vi daremo giusto le informazioni fondamentali riguardo il cosiddetto "Viaggio 2" senza fare alcun genere di spoiler, dopodiché ci getteremo più a fondo nel cuore delle meccaniche.

Sareste pronti a sacrificare tutto per inseguire l'infinito?

La modalità New Game + diventa disponibile solamente dopo aver completato l'ultima missione principale di Starfield, ovvero "Rivelazione". Quando avrete concluso tutte le missioni della trama, avrete un'opzione che vi consentirà di installare "l'Armilla" sulla vostra nave e tentare un salto verso l'ignoto. Ciò significa che, se non volete lanciarvi subito nel Nuovo Gioco +, potrete eliminare in qualsiasi momento l'Armilla dalla vostra nave e continuare le avventure che avete lasciato in sospeso. Inoltre, anche dopo aver effettuato il salto, avrete sempre a disposizione un'opzione per non andare fino in fondo, dal momento che - a differenza di altri videogiochi - perderete quasi tutto ciò che avete accumulato durante i vostri viaggi.

Ecco, di seguito, tutto quello che dovete sapere sulla modalità New Game + di Starfield senza spoiler:

La modalità è disponibile dopo aver completato la missione Rivelazione.

La modalità non ha inizio in maniera automatica, ma deve essere avviata consapevolmente dal giocatore.

Vediamo tutto quello che si mantiene e tutto ciò che si perde accedendo al New Game +:

Avviando il New Game + si mantiene: Tutti i Tratti, tutte le Abilità sbloccate nell'albero delle abilità, tutti i Poteri ottenuti e la nave Frontier. Avviando il New Game + si perde: Tutto. Letteralmente. Perderete i Crediti accumulati, tutte le Armi, le Navi costruite o comprate, le Case acquisite, gli Avamposti costruiti, i Dati di Navigazione e quindi anche tutti i Pianeti e i Sistemi scoperti.

Vi starete chiedendo, a questo punto, che cosa si ottiene di così allettante scegliendo di sacrificare tutto ciò che si è ottenuto nel corso del proprio viaggio. La risposta sta nel prossimo paragrafo che tuttavia, vi avvertiamo per l'ultima volta, contiene pesantissimi spoiler riguardo la trama principale di Starfield.