Amazon Audible: l'offerta scade tra due giorni, lo sconto è dell'80%

Tra pochi giorni, precisamente l'11 settembre 2023, scadrà l'offerta di Amazon Italia per Audible. Il servizio per ascoltare audiolibri è ora in sconto dell'80%, ovvero può essere acquistato per 1.95€ al mese, per i primi tre mesi di abbonamento. Si tratta di un'ottima promozione per provare il servizio. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Come sempre, vi ricordiamo che abbonarsi ad Amazon Audible con questa offerta non obbliga a proseguire con l'abbonamento dopo i tre mesi. Potete disdire l'abbonamento in qualsiasi momento e, inoltre, tutti gli audiolibri che avete già preso in prestito saranno disponibili fino alla fine dell'abbonamento già pagato, anche se avete disdetto. Inoltre, ricordate che Audible non include alcuna pubblicità e ascoltando i contenuti otterrete del credito che potete spendere per comprare un prodotto del catalogo e avervi accesso per sempre.

Amazon Audible può essere utilizzato tramite vari dispositivi e le relative applicazioni, ovvero tramite smartphone, tablet, computer oppure anche gli altoparlanti Amazon Echo. Il prezzo regolare del servizio è 9.99€ al mese.