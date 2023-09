Valve, un dispositivo certificato in Corea: nuovo modello di Steam Deck o altro?

Un dispositivo dotato di connettività wireless prodotto da Valve ha ricevuto la certificazione in Corea del Sud, ma per il momento la sua natura è avvolta dal mistero: si tratta di una qualche periferica o di un nuovo modello di Steam Deck?

Lo scorso dicembre l'azienda ha spiegato cosa vuole cambiare con il prossimo modello di Steam Deck, dunque non stiamo parlando di progetti campati per aria: l'intenzione di lanciare sul mercato un handheld aggiornato è già stata confermata.

Rimane da capire se sia questo il caso: come ha riportato Brad Lynch, un appassionato parecchio attento in particolare al mondo dei visori VR, il codice identificativo di Steam Index era 1007, quello di Steam Deck 1010, mentre il nuovo dispositivo ha come codice 1030.