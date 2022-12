Steam Deck 2: Valve spiega cosa vuole cambiare con il prossimo modello

In una recente intervista con The Verge, i progettisti di Steam Deck Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais hanno parlato più nel dettaglio delle caratteristiche sulle quali vorrebbero lavorare per una Steam Deck di seconda generazione. In particolar modo, il duo ha affermato che vorrebbe lavorare sulla batteria e sullo schermo.

Valve ha dopotutto definito Steam Deck un "prodotto multigenerazionale", affermando che intende "costruire nuove versioni che siano ancora più accessibili e performanti di quanto lo sia stata la prima versione di Steam Deck".

Per quanto riguarda i potenziali aggiornamenti sulla potenza di calcolo, Griffais ha sottolineato che è più vantaggioso mantenere specifiche fisse per aiutare gli sviluppatori, suggerendo che almeno il prossimo modello di Steam Deck non offrirà prestazioni migliori. "Penso che opteremo per mantenere un unico livello di prestazioni ancora per un po' di tempo, e prenderemo in considerazione la possibilità di cambiare il livello di prestazioni solo quando ci sarà un guadagno significativo", ha detto Griffais.

Steam Deck con la custodia

Per quanto riguarda invece la batteria di Steam Deck, il problema attuale è che è di difficile accesso. Nel progetto attuale è infatti incollata. Valve sta già lavorando a "una modifica della geometria dell'adesivo, per rendere la batteria più facile da allentare", ha detto Yang.

Inoltre, Valve sta lavorando a una funzione per regolare il mix audio tra le varie app, che consentirebbe ai giocatori, ad esempio, di abbassare il volume di un gioco per sentire meglio gli amici su Discord. Valve sarebbe interessata ad aggiungere a Steam Deck anche i giochi per dispositivi mobili, ma Griffais e Yang hanno fatto notare che sarebbe importante comunicare ai giocatori che questi giochi sono esperienze solo per touchscreen.

Nel complesso, Steam Deck non sarà mai stabile come una console tradizionale e continuerà a evolversi secondo la compagnia.