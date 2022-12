Forspoken: un trailer presenta le funzionalità del DualSense di PS5

In canale YouTube di Playstation ha pubblicato un nuovo trailer di Forspoken, in cui vengono presentate le caratteristiche esclusive legate al DualSense su PS5 e PC.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, possiamo aspettarci il classico corredo di funzionalità sensoriali legate ai grilletti adattivi e il feedback aptico del controller. Ad esempio, determinati incantesimi offensivi offriranno una resistenza dei tasti differente.

Allo stesso modo spostarsi con lo "skatebord" magico della protagonista causerà vibrazioni differenti in base alla superficie. "Cuff" il bracciale senziente di Fay invece parlerà tramite lo speaker frontale del controller.

Forspoken sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 24 gennaio 2023. Come visto nel trailer, prenotando la Standard o la versione Deluxe su PlayStation Store, si riceveranno dei bonus di prenotazione, come equipaggiamento a tema PlayStation e oggetti utili per le fasi iniziali dell'avventura. Nello specifico:

Mantello Senza limiti

Collana Combo di simboli

Unghie Supporto aptico

Kit di creazione iniziale

La redazione di Digital Foundry ha pubblicato una video analisi dedicata a risoluzione, framerate e implementazione del ray tracing nella demo di Forspoken.