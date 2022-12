The Snitch dice addio ai leak e va in pensione, ecco cosa farà ora

Il mondo videoludico è pieno di leaker, persone che - in qualche modo - hanno accesso a informazioni confidenziali e decidono di condividerle pubblicamente. Amati od odiati che siano, sono una parte naturale di questo mercato. Ovviamente ciò che conta è che siano affidabili e precisi. Uno dei più affidabili era The Snitch, che tramite il proprio account Twitter svelava varie novità tramite (più o meno) criptici indovinelli e riferimenti. Ora, però, il leaker ha deciso di andare in pensione e passare ad altre attività, ovvero al suo canale Discord.

The Snitch ha rilasciato un'intervista a insider-gaming.com, parlando con un altro leaker noto: Tom Henderson. Nell'intervista ha detto quanto segue, quando gli è stato chiesto perché ha deciso di farsi da parte.

"Se avete prestato attenzione, non ho mai fatto trapelare nulla relativo a piccoli studi. Sono pienamente consapevole del danno che anche una piccola e semplice fuga di notizie può arrecare al lavoro di persone che hanno dedicato molti mesi o anni a un gioco. Anzi, possiamo dire che mi sono dedicato a dare indizi agli utenti per speculare, piuttosto che a fare leak diretti."

"Sembrerà narcisistico e invadente, ma sono sicuro di aver persino aiutato alcuni eventi a ottenere maggiore visibilità. È stato un anno molto emozionante e il 2023 si preannuncia fantastico, con una serie di giochi straordinari, ma ammettiamolo, non è più così divertente [per me] far trapelare nuovi annunci."

"Alla fine, gli utenti vogliono solo sapere quando uscirà GTA IV o se Messi sarà un nuovo personaggio di Fortnite. È qualcosa che non mi interessa. In secondo luogo, sono una persona molto impegnata. Prima del mio primo tweet, il mio rapporto con questo social network [Twitter] è stato minimo. Anche il giorno in cui ho creato il mio server Discord, è stato un vero disastro a causa della mia ignoranza nel comprendere l'importanza di queste piattaforme. Quindi voglio concentrarmi su nuovi progetti e al momento sono abbastanza soddisfatto della comunità che ho creato su Discord."

Gli è poi stato chiesto perché ha deciso di iniziare a condividere dei leak. The Snitch ha quindi detto: "L'idea principale era quella di pubblicare "Overdose", in modo che il giorno dell'annuncio ufficiale di questo nuovo progetto di Hideo potessi mostrarlo ai miei amici tra una birra e l'altra e farmi due risate. Naturalmente, poi ho visto l'accoglienza che ha avuto e ho voluto fare di più."

La domanda successiva è stata legata alla su scelta di condividere dei suggerimenti più che dei leak veri e proprio. The Snitch ha affermato: "Perché è la cosa più divertente. A cosa serve postare: "Final Fantasy: Rebirth è in arrivo su X piattaforme"? Sì, potrei fare soldi, probabilmente guadagnare 10.000 nuovi follower e aumentare il mio ego, ma non è divertente. Non c'era niente di meglio che postare un tweet e vedere tutti che se ne uscivano con nuove idee folli su cosa potesse significare."

Il più recente e supponiamo ultimo leak di The Snitch, che potete vedere poco sopra, risale al 6 dicembre 2022 e anticipava l'arrivo di un annuncio su Horizon Forbidden West Burning Shores, il DLC poi effettivamente presentato ai The Game Awards.