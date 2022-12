Forspoken, video analisi della demo da Digital Foundry: risoluzione, frame e ray tracing

La demo di Forspoken è protagonista dell'ultima video analisi di Digital Foundry: la testata inglese ha controllato risoluzione, frame rate e implementazione dell'effettistica, in particolare il ray tracing, nel titolo prodotto da Square Enix.

In un precedente video confronto fra demo e trailer si è parlato di un sostanziale downgrade per Forspoken, ma cosa dice DF al riguardo? Al di là di un giudizio sostanzialmente positivo sulla grafica, Oliver Mackenzie ha parlato di problematiche strane da ritrovare in un progetto current-gen.

Il sistema di illuminazione, ad esempio, si muove fra alti e bassi, risultando piuttosto incostante nella qualità della resa, mentre i riflessi non in screen space reflection non sono fantastici e in generale gli asset sembrano provenire da un gioco di precedente generazione.

Pur sottolineando la natura provvisoria della demo e la possibilità dunque che qualcosa cambi da qui al lancio, le tre modalità grafiche di Forspoken (qualità, ray tracing e prestazioni) sembrano utilizzare gli stessi preset, e in particolare il ray tracing è difficile da percepire.

Lato prestazioni, al momento il gioco soffre di cali frequenti ed evidenti, con un frame rate fortemente variabile che tuttavia non paga dazio alla risoluzione, visto che quest'ultima è nativamente molto più bassa rispetto all'effettivo output grazie al probabile impiego dell'FSR 2.1.

In attesa di capire come sarà la versione finale, date un'occhiata al nostro provato di Forspoken in quel di Londra.