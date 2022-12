Baldur's Gate 3: prezzo e contenuti della Collector's Edition, poche unità rimaste

Baldur's Gate 3 arriverà su PC ad agosto del prossimo anno, accompagnato anche da un ricca Collector's Edition, già disponibile per il preorder da pochi giorni e con poche unità ancora disponibili se siete interessati. Di seguito abbiamo elencato prezzi e dettagli sui contenuti.

La Collector's Edition di Baldur's Gate 3 è disponibile per il preacquisto sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo, al prezzo di 259,99 euro, spese di spedizione escluse. Verranno prodotte solo 25.000 unità di questa edizione per collezionisti in tutto il mondo.

A tal proposito segnaliamo che uno dei contenuti, il Magic: The Gathering Booster Pack che include il set "Commander Legends: Battle for Baldur's Gate", sarà disponibile solo per i primi 15.000 ordini, quindi se siete interessati affrettatevi.

Stando alle stime dei nostri lettori sulla base delle email ricevute al momento della prenotazione, attualmente sono state già prenotate 8.000-9.000 unità della Collector's Edition di Baldur's Gate 3 (grazie, AmigOS), quindi se siete particolarmente interessati a questo bonus vi consigliamo di effettuare l'ordine il prima possibile.

Ecco la ricca Collector's Edition di Baldur's Gate 3.

Di seguito, tutti i contenuti della Collector's Edition di Baldur's Gate 3:

Diorama dello scontro tra Mindflayer e Drow : una statua alta 25cm e pesante 1,1 kg che mostra uno scontro mortale di lame e potenza psionica. È realizzata in plastica PVC/ABS di alta qualità e include una base rotonda dipinta e rifinita a mano del reame sottereno del Sottosuolo.

: una statua alta 25cm e pesante 1,1 kg che mostra uno scontro mortale di lame e potenza psionica. È realizzata in plastica PVC/ABS di alta qualità e include una base rotonda dipinta e rifinita a mano del reame sottereno del Sottosuolo. Art Book con copertina rigida : artbook rilegato, realizzato da Larian. Comprende circa 160 pagine con concept art e illustrazioni degli ambienti di gioco. Le pagine sono stampate su carta satinata da 170 g/m² con bordi in lamina dorata, con una copertina antigraffio in polipropilene laminato.

: artbook rilegato, realizzato da Larian. Comprende circa 160 pagine con concept art e illustrazioni degli ambienti di gioco. Le pagine sono stampate su carta satinata da 170 g/m² con bordi in lamina dorata, con una copertina antigraffio in polipropilene laminato. Portachiavi girino : un portachiavi metallico a forma di girino, realizzato in lega di zinco.

: un portachiavi metallico a forma di girino, realizzato in lega di zinco. D20 di Baldur's Gate 3 : un enorme dado D20 in lega di zinco, personalizzato con una pittura metallica ispirata al design di Baldur's Gate 3.

: un enorme dado D20 in lega di zinco, personalizzato con una pittura metallica ispirata al design di Baldur's Gate 3. Schede personaggio : un set di quattro pagine di personaggi per D&D per ognuno dei personaggi "Origins" di Baldur's Gate 3.

: un set di quattro pagine di personaggi per D&D per ognuno dei personaggi "Origins" di Baldur's Gate 3. Stickers : un set di 32 adesivi in vinile ispirati a Baludr's Gate 3.

: un set di 32 adesivi in vinile ispirati a Baludr's Gate 3. Copia digitale di Baldur's Gate 3 : codice da riscattare per scaricare la versione digitale.

: codice da riscattare per scaricare la versione digitale. Mappa in tessuto : una mappa in formato A3 che mostra su un lato Faerûn, realizzata in seta.

: una mappa in formato A3 che mostra su un lato Faerûn, realizzata in seta. Magic: The Gathering Booster Pack : tre buste di carte Magic: The Gatering che includono il set Commander Legends: Battle for Baldur's Gate, che include i personaggi del gioco. (incluso solo nelle prime 15.000 Collector's Edition).

: tre buste di carte Magic: The Gatering che includono il set Commander Legends: Battle for Baldur's Gate, che include i personaggi del gioco. (incluso solo nelle prime 15.000 Collector's Edition). Certificato della Collector's Edition: un certificato di autenticità serializzato con il numero progressivo unico della Collector's Edition.

Baldur's Gate 3 sarà disponibile su PC ad agosto 2023. Durante i The Game Awards 2022 abbiamo visto un nuovo trailer del gioco, mentre sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra anteprima sulle novità della prossima patch.