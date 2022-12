Baldur's Gate 3: mese di uscita svelato ufficialmente ai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Baldur's Gate 3, di cui è stata confermata la data di uscita: agosto 2023. È stata anche confermata la Collector's Edition, che potete vedere nel trailer poco sotto. È inoltre confermato l'arrivo di Minsc, personaggio dei precedenti giochi.

L'annuncio dedicato a Baldur's Gate 3 non è una novità, in quanto il team aveva già anticipato che sarebbe arrivato un trailer durante i The Game Awards 2022.

Baldur's Gate 3 è un gioco di ruolo con visuale isometrica che è rimasto in accesso anticipato per oramai un po' di tempo. Ora, finalmente, il gioco pronto a essere pubblicato in versione completa. Non abbiamo una data precisa, ma per i fan il mese e l'anno saranno già un buon compromesso.

