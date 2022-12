Nightingale: un gameplay trailer dai The Game Awards 2022 per il survival MMO

Nightingale è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2022, dove è stato presentato un nuovo gameplay trailer del survival MMO di Inflexion Games, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Ambientato in un mondo fantasy che sembra uscito dal 1800, ci troveremo a esplorare vari scenari, cercando di sopravvivere agli attacchi di creature temibili e al tempo stesso accumulando risorse per creare gli avamposti in cui difenderci. Il tutto potrà essere affrontato in single player o in compagnia degli amici con la modalità cooperativa.

Il filmato ci offre un assaggio di nuove location e tipologie di nemici che dovremo affrontare in Nightgale. Possiamo vedere anche brevemente le meccaniche relative alla costruzione di rifugi nel mondo di gioco, nonché la possibilità di planare utilizzando un ombrello, a mo' di Mary Poppins.

"Nightingale è un titolo di sopravvivenza PvE in mondo aperto in prima persona, da giocare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici. Costruisci, crea, combatti ed esplora mentre attraversi portali mistici che ti condurranno in regnifantastici e strabilianti", recita la descrizione ufficiale di Steam.

"Il crollo della rete di portali arcani ti impedirà di tornare indietro. Questa catastrofe ti costringerà a lottare per la tua sopravvivenza in un labirinto di regni fatati tanto incantevoli quanto pericolosi."

"Il tuo obiettivo? Affinare le tue abilità di esplorazione dei regni e di spostamento attraverso i portali transdimensionali. Solo così riuscirai a farti strada fino alla città magica di Nightingale, ultimo baluardo di umanità conosciuto."

Nightingale è attualmente in sviluppo per PC con periodo di uscita previsto per il 2023.