Street Fighter 6: la seconda beta è ora online

La seconda beta chiusa di Street Fighter 6 è iniziato oggi, 16 dicembre, e terminerà il 19 dicembre. In vista della seconda beta, Bandai Namco ha pubblicato su Twitter una serie di consigli. Se avete partecipato al primo beta test, quanto riportato dovrebbe essere completamente familiare.

Tramite il sito ufficiale, Capcom spiega che sarà disponibile solo la modalità Battle Hub, anche se sarà possibile avere accesso alla modalità allenamento mentre si aspetta di partecipare a un match. Non sarà possibile giocare offline durante il test.

Nella beta chiusa sarà possibile passare dai comandi Moderni e a quelli Classici; i passaggi da eseguire sono i seguenti:

Apri le Impostazioni scontri (PS5 - tasto quadrato, Xbox Series - tasto X, PC - tasto R)

Nella schermata Personaggio, posiziona il cursore sopra un personaggio e poi premi il tasto/pulsante indicato per modificarne le impostazioni.

Ora puoi passare da un sistema all'altro nella schermata Modifica personaggio

Viene anche spiegato che nella beta chiusa di Street Figher 6 sarà possibile giocare anche con giocatori di altre regioni e non ci sono limiti di piattaforme, la prova è cross-play. Viene anche precisato che i dati, come quelli dell'avatar e i dati di salvataggio, non saranno trasferiti alla versione completa.

Se volete sapere se avete modo di partecipare alla beta, dovete verificare di aver ricevuto un email di notifica all'indirizzo usato per creare il CAPCOM ID. La beta supporta anche l'italiano.

Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno, come annunciato ufficialmente durante i The Game Awards. La data è trapelata attraverso un annuncio su Amazon ed è stata poi confermata durante la premiazione.