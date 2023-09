Phil Spencer va al TGS 2023 e un fan gli chiede di firmare una PS5

Il tutto è stato segnalato dal giornalista Tom Warren, che ovviamente non manca di notare l'ironia di fondo. Presentarsi al cospetto di Phil Spencer e chiedergli di firmare una PS5 richiede un certo coraggio. Chissà, forse è stata solo una scelta pratica, visto che la scocca di PS5 può essere rimossa. Portare la propria Xbox Series in fiera è invece un po' più complicato.

Da non molto è finito il Tokyo Game Show 2023 , occasione perfetta per vedere le ultime novità degli sviluppatori giapponesi (e non solo, in realtà). Per i più fortunati, però, è stato anche un momento utile per incontrare sviluppatori e figure di primo piano dell'industria videoludica, come Phil Spencer . Il capo di Xbox era infatti in Giappone dove ha dato spazio anche a qualche fan. Uno di questi, però, ha fatto una cosa inaspettata: ha chiesto a Spencer di firmargli la scocca di PS5 .

Phil Spencer e la (non) console war

Phil Spencer, capo di Xbox

In ogni caso, Phil Spencer non pare proprio essersi offeso, come in realtà è normale per una persona adulta. Ricordiamo anche che da anni Phil Spencer promuove un approccio ai videogiochi meno basato sulla console war e più mirato all'apertura e alla cooperazione.

Ovviamente le grandi compagnie continueranno a competere per dominare e cercheranno di superare la propria rivale, ma il pubblico dovrebbe vivere questo "scontro" in modo positivo. Firmare una PS5 è un gesto simbolico, dal nostro punto di vista, per dimostrare che la passione per i videogiochi non ha limiti e non ci sono parti buone o cattive. Alle volte però non tutti lo capiscono.

