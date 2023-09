Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games svela ufficialmente la lista trofei: dovete fare 'tutto'

In altre parole, in Marvel's Spider-Man 2 è necessario raccogliere tutti i collezionabili, completare tutte le missioni secondarie, acquistare tutti i gadget, sbloccare tutti i costumi e completare una serie di sfide di combattimento con entrambi gli Uomo-Ragno.

Se volete vedere la lista esatta condivisa da Insomniac Games , potete sfruttare il lungo thread ufficiale di cui vedete il primo post qui sopra. In linea di massima, però, dovete aspettarvi un Platino che richiede di fare molto semplicemente tutto in Marvel's Spider-Man 2.

Tramite il proprio profilo su X, Insomniac Games ha svelato la lista dei trofei di Marvel's Spider-Man 2 . Chiaramente non ha incluso i trofei che contengono spoiler, ma questo ci ha permesso di farci un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco in arrivo a ottobre su PS5.

Marvel's Spider-Man 2, un Platino simile a quelli precedenti

Kraven è uno dei nuovi nemici di Marvel's Spider-Man 2

In linea di massima, l'idea è che Marvel's Spider-Man 2 richiede di completare lo stesso tipo di attività dei due precedenti giochi per ottenere il Platino. Anche in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales si doveva raccogliere collezionabili e completare missioni, oltre a potenziare il personaggio completamente.

Con una mappa molto più grande, però, Marvel's Spider-Man 2 potrebbe richiedere ancora più tempo per essere completato al 100%, fatto positivo o negativo a seconda dei gusti.

Vi ricordiamo infine che la prenotazione a prezzo scontato di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è disponibile su Amazon Italia.