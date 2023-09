Marvel's Spider-Man 2 per PS5: prenotazione a prezzo scontato di nuovo disponibile su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia torna a disposizione la prenotazione di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 a prezzo scontato. La cifra è 69.98€ invece di 80.99€. La data di uscita è il 20 ottobre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di uno sconto migliore questo si applicherà automaticamente al vostro ordine. Voi pagherete il prezzo più basso apparso nella pagina prodotto tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione. La prenotazione era stata bloccata per alcuni giorni, ma ora sono tornate a disposizione nuove copie vendute e spedite da Amazon.

Con la prenotazione di Marvel's Spider-Man 2 sono inclusi anche un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità. In questo seguito potremo controllare sia Peter Parker che Miles Morales.