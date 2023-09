Cyberpunk 2077, patch 2.0: un video mette a confronto PC, PS5 e Xbox Series X|S

Cyberpunk 2077 è stato di recente aggiornato alla patch 2.0 ed ElAnalistaDeBits ha pensato bene di realizzare un video confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S del gioco al fine di carpire le differenze tecniche fra le tre piattaforme.

Le novità della versione 2.0 di Cyberpunk 2077 migliorano in maniera sostanziale l'impatto visivo del titolo targato CD Projekt RED, sebbene a quanto pare la feature più rilevante in tal senso sia il Ray Tracing Overdrive, non presente su console.

Così, mentre su PC è possibile godere di tale tecnologia, almeno laddove si possieda una RTX serie 40 per via delle richieste hardware particolarmente esose, su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S lo scenario rimane in pratica quello di sempre.