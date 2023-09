PS5 + EA Sports FC 24: il bundle è in sconto di 120€, ultime ore per fare la prenotazione

Tramite Amazon Italia rimangono poche ore per prenotare il bundle di PS5 Standard ed EA Sports FC 24. Ricordiamo che il bundle è in sconto a 499€, invece del prezzo regolare 619,99€. La data di uscita è il 29 settembre 2023. Ordinando ora avete la certezza che verrà spedito appena disponibile. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di ulteriore sconto questo verrà applicato al vostro ordine. Tecnicamente vi è stato uno sconto aggiuntivo negli ultimi giorni, ma parliamo di 0.99€ in meno rispetto al prezzo di partenza del bundle. Non ci aspettiamo altri cali di prezzo, visto che si tratta di un'offerta ufficiale di Sony. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il bundle include una PS5 Standard - ovvero una console con lettore ottico - e una copia digitale (codice) di EA Sports FC 24. Ovviamente all'interno del pacchetto non mancano anche i cavi per l'alimentazione, per il collegamento audio-video e la ricarica del controller DualSense, presente anch'esso nella confezione. Ricordiamo infine che con ogni PS5 è incluso in automatico Astro's Playroom (si avvia da solo il download alla prima accessione della console): si tratta di un gioco platform che permette di scoprire le funzionalità uniche del DualSense.