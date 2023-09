I videogiochi stanno mostrando troppi contenuti prima dell'uscita?

Esistono infatti produzioni che tentano con ogni mezzo necessario di fare l'esatto opposto, prodigandosi in grandi sforzi pur di tener nascosta la propria anima , magari fissando anche qualche ingombrante restrizione nelle sedi delle recensioni con l'unico fine di preservare l'esperienza degli appassionati. Prendiamo per esempio God of War di Santa Monica Studio: se Sony avesse scelto di mostrare le Lame del Caos in azione per stuzzicare la fantasia degli appassionati e convincere i veterani, uno degli istanti più significativi nell'avventura di Kratos sarebbe stato completamente svuotato del suo significato unico.

Nel corso degli ultimi giorni si è attivato il rumoroso motore del marketing attorno a Final Fantasy VII Rebirth. Inizialmente lo State of Play ha accolto un lungo trailer volenteroso di svelare gran parte delle ambientazioni presenti nel secondo capitolo del remake, aprendo uno spiraglio sui nuovi personaggi del cast e suggerendo anche qualche aggiunta frizzante, come per esempio una nuova Weapon che sembra determinata a indossare le vesti del classico superboss opzionale. Si tratta di uno fra i migliori trailer mai confezionati, un filmato che già di per sé si era dimostrato sufficiente a riaccendere la fiamma della passione. Tuttavia nei giorni successivi, complice anche il Tokyo Game Show, gli sviluppatori della Creative Business Unit I hanno iniziato con un po' troppo zelo a condividere tonnellate di informazioni aggiuntive: tutti i minigiochi, intere sezioni di gameplay dedicate a determinati personaggi, l'esatto numero di località presenti sulla mappa e tantissimi altri dettagli.

Non ti faccio vedere niente

Ai tempi di Metal Gear Solid 2 si scatenò il primo grande terremoto digitale dell'industria

La guerra intestina che vede contrapposti creativi e reparti marketing può vantare radici molto antiche, con la grande differenza che, anni fa, non esistevano dirette in streaming, video su YouTube e casse di risonanza digitali volenterose di condividere qualunque informazione: tutto si riduceva a un paio di trailer, qualche immagine e i provati della stampa. Una delle situazioni più interessanti si verificò poco prima della pubblicazione di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, quando in seguito ai maestosi trailer con protagonista Solid Snake mostrati all'E3 del 2000, Konami decise di allegare una demo dell'opera a Zone of the Enders, gonfiando enormemente le vendite del titolo dedicato ai mech. Il secondo capitolo della saga di Hideo Kojima era di gran lunga il videogioco più atteso dell'epoca: i tantissimi giocatori che scelsero di acquistare "ZOE" per mettere mano alla demo finirono per scatenare quello che tutt'ora è ricordato come uno fra i primi e più violenti "backlash" del settore.

Il vero protagonista si sarebbe infatti rivelato il giovane Raiden, deludendo la maggior parte dei conservatori che si aspettavano un sequel decisamente più tradizionale. Se da una parte Hideo Kojima riuscì a mantenere il suo più grande segreto fino al momento della pubblicazione, dall'altra il medium ne uscì fortemente scottato e iniziò a comunicare sempre con maggiore chiarezza il contenuto dei prodotti in arrivo. Sorprendere i giocatori attraverso scelte autoriali e meccaniche inaspettate, oppure tentare di convincerli a comprare comunicando di tutto e di più? Questo dilemma ha caratterizzato l'interezza delle decadi successive, cambiando profondamente tanto il modo in cui vengono presentate quanto soprattutto quello in cui sono recepite le opere.

A volte basta mostrare una singola meccanica per cambiare la storia di un gioco, come per esempio God of War

Sony Interactive Entertainment è una delle case più attente alla preservazione dell'esperienza: nel caso di God of War del 2018 ha deciso di non mostrare praticamente nulla, tenendo nascosti gli scontri con i boss, le Lame del Caos e tantissimi altri ingredienti della ricetta, assumendosi un rischio enorme che fu infine ripagato dall'ottenimento del premio per il Game of the Year. La stessa circostanza si è ripetuta nel caso di The Last of Us Parte 2 che, al netto dei pesantissimi leak, ha scelto di mantenere segreta praticamente metà del gioco con il fine di sorprendere - e talvolta facendo anche adirare - gli appassionati. Ciò è accaduto anche in videogiochi di minore richiamo, come Returnal o il pur grande Death Stranding di Kojima Productions, che hanno fatto capolino attraverso trailer estremamente criptici alzando le barricate fino al momento del lancio, per certi versi anche rimettendoci in termini di diffusione.

Uno studio che storicamente adora giocare con il vedo non vedo è Rockstar Games, che di volta in volta presenta pochi trailer difficili da analizzare: di solito mostra al massimo un paio di filmati prima di immettere i prodotti sul mercato, proprio come successo nel caso di GTA V, ma soprattutto a Red Dead Redemption 2. Al momento dell'annuncio, quest'ultimo era stato fortemente criticato a causa del cambiamento di protagonista: allora si accusava Arthur Morgan di non valere un calzino di John Marston, ed è servita l'esperienza completa per convincere i detrattori a ricredersi. Questo modus operandi ha caratterizzato a lungo anche l'operato di Bethesda Softworks: nel caso di Skyrim, per esempio, furono diffusi giusto due striminziti trailer cinematografici e una minuta demo prima della pubblicazione, fattore che portò gli appassionati a rimanere estremamente sorpresi dalla grezza mole di città e attività presenti nella regione nord di Tamriel.